В рамках WUF13 в Баку состоится заседание министров по новой городской повестке

БАКУ /Trend/ - В рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) 17 мая 2026 года в Азербайджане состоится специальное заседание высокого уровня министров по новой городской повестке.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявила Директор по внешним связям, стратегии, знаниям и инновациям Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Эдлам Йемеру в ходе брифинга для дипломатического корпуса, посвященной WUF13.

"Именно здесь мы рассчитываем на тесное сотрудничество с государствами-членами", - сказала она.

Йемеру также отметила, что будет проведена выставка Urban Expo - одно из самых динамичных пространств Всемирного городского форума, где различные партнёры, государства-члены и учреждения смогут продемонстрировать свои решения и достижения по различным вопросам.

Она добавила, что в Баку в преддверии WUF13 планируется также провести Неделю градостроительства.

Отметим, что WUF13 пройдет в Баку с 17 по 22 мая 2026 года. Форум проходит в рамках сотрудничества Программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) и правительства Азербайджана. Мероприятие объединит представителей правительств, муниципалитетов, частного сектора, гражданского общества, молодежных и академических кругов, а также международных организаций из разных стран мира.