Программа полномасштабных работ на месторождении «Карабах» будет доработана до конца года - bp

БАКУ/Trend/ - Планируется доработать программу полномасштабных работ на месторождении «Карабах» до конца года.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал вице-президент bp по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли в своем заявлении журналистам в кулуарах презентации, организованной BP Azerbaijan в Баку, в рамках которой была представлена книга «Когнитивная поведенческая терапия при посттравматическом стрессовом расстройстве».

По его словам, после доработки программы в следующем году начнутся сейсмические исследования:

«Параллельно, после проведения сейсмических презентаций в следующем году, мы объявим конкретные концепции и планы по дальнейшему освоению месторождения. После утверждения концепции освоения месторождения «Карабах» на нем будут добывать не только нефть, но и газ».

Отметим, что контрактная площадь месторождения «Карабах» расположена в 120 километрах к востоку от Баку, на глубине 150–200 метров, в непосредственной близости от контрактных площадей «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) и «Ашрафи-Дан Улдузу-Айпара» (ADUA).

В 2018 году было подписано Соглашение о сервисных рисках (Risk Service Agreement, RSA) на разработку месторождения «Карабах». В мае 2025 года компания bp приобрела 35-процентную долю участия в рамках данного соглашения и стала оператором проекта. Аффилированная структура SOCAR сохраняет 65-процентную долю участия в RSA.

Согласно данным министерства энергетики Азербайджана, первоначально оцененные геологические запасы месторождения превышают 60 миллионов тонн нефти.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!