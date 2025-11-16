Президент Ильхам Алиев отметил большой вклад Шавката Мирзиёева в развитие узбекско-азербайджанских отношений

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев, выступая на 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте, отметил большой вклад Шавката Мирзиёева в развитие узбекско-азербайджанских отношений.

Как сообщает Trend, глава государства, в частности, сказал: «Шавкат Миромонович не только мудрый государственный деятель, но и человек, внесший большой вклад в дело развития узбекско-азербайджанских отношений. В Азербайджане его любят и уважают за конкретные дела, за доброе отношение к нашему народу. Будучи дальновидным политиком, Шавкат Миромонович отчетливо видит необходимость более тесного взаимодействия между странами Центральной Азии и Азербайджаном».