Число туристов из Китая, посетивших Азербайджан, увеличилось на 49% - Фуад Нагиев

БАКУ/Trend/ - Число туристов из Китая, посетивших Азербайджан, увеличилось на 49% по сравнению с предыдущим годом.

Как передает в понедельник Trend, об этом заявил председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев на China Visitors Summit, который впервые прошел сегодня в Баку с участием более 50 китайских туристических компаний и представителей местной туристической индустрии.

Он сообщил, что в настоящее время в мероприятии принимают участие представители более 50 китайских туристических компаний, а также представители местной туристической индустрии Азербайджана:

«Это мероприятие также послужит развитию сотрудничества между представителями туристической индустрии двух стран, а также продвижению туристического потенциала страны».

Ф. Нагиев отметил, что отношения между Азербайджаном и Китаем динамично развиваются. Подписанное в апреле соглашение о взаимном безвизовом режиме, а также открытие прямых авиарейсов по направлениям Баку-Пекин и Баку-Урумчи являются няглядными показателями этого сотрудничества.

Председатель агентства подчеркнул, что сегодня Китай входит в десятку стран-лидеров по числу туристов, посещающих Азербайджан: «Число туристов из Китая, посетивших нашу страну в январе-октябре 2025 года, увеличилось на 49% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 57 тысяч человек".

