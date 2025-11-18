Вашингтонские соглашения задают ориентиры для продвижения мирного процесса между Баку и Ереваном - Фархад Мамедов

БАКУ /Trend/ - Вашингтонские соглашения и совместные декларации открывают четкие ориентиры для дальнейших шагов в реализации мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, укрепляя стабильность и создавая стратегические преимущества для региона.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил учредитель и руководитель Центра изучения Южного Кавказа (CSSC) Фархад Мамедов, выступая на I Азербайджано-американском аналитическом форуме в Баку.

Он отметил, что вовлеченность США в посредничество между Баку и Ереваном и участие в реализации совместной декларации открывает путь к полной реализации ключевых итогов войны 2020 года: восстановлению территориальной целостности Азербайджана, установлению устойчивого мира, нормализации двусторонних отношений и открытию региональных коммуникаций.

"Эти процессы создают уникальные возможности для США утвердить свое влияние в новом региональном порядке и участвовать в создании стабильной и безопасной архитектуры на Южном Кавказе", - подчеркнул Ф.Мамедов.