Таджикистан подчеркнул важность концепции региональной безопасности

ТАШКЕНТ/Trend/- Страны Центральной Азии примут концепцию обеспечения региональной безопасности, стабильности и устойчивого развития.

Как сообщает в воскресенье специальный корреспондент Trend, об этом заявил сегодня на 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

"Данный документ открывает широкие возможности для сохранения устойчивой безопасности, углубления экономического взаимодействия и реализации совместных инициатив, направленных на всестороннее развитие нашего региона", - сказал Рахмон.

Он подчеркнул, что концепция станет стратегическим ориентиром для сотрудничества стран Центральной Азии, охватывая вопросы безопасности, экономической кооперации и устойчивого развития.