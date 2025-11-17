В Берлине состоялся торжественный концерт, посвящённый Дню Победы Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском культурном центре в Берлине состоялся торжественный концерт "Мир и сосуществование", посвящённый Дню Победы Азербайджана и 140-летию великого композитора Узеира Гаджибейли. Об этом сообщил Trend Life заслуженный артист Эйюб Гулиев.

Вечер собрал около 400 гостей, среди которых были дипломаты, представители государственных структур Германии, военные атташе, учёные, общественные и творческие деятели, блогеры, студенты и многочисленные представители азербайджанской, турецкой и других диаспор.

Мероприятие началось с минуты молчания в память о шехидах, после чего были показаны видеоматериалы о Дне Победы и творческом наследии Узеира Гаджибейли.

С приветственной речью выступил посол Азербайджана в Германии Насими Агаев, подчеркнувший историческую значимость освобождения от оккупации города Шуша - культурной столицы Азербайджана. Говоря о 140-летии Узеира Гаджибейли, Насими Агаев отметил, что его музыкальное наследие продолжает объединять людей и является фундаментом азербайджанской классической музыки. В официальной части также выступила всемирно известный композитор, народная артистка Азербайджана, профессор Фирангиз Ализаде.

После выступлений состоялся концерт, ставший центральной частью вечера. На сцену вышли главный дирижер Азербайджанского государственного театра оперы и балета, заслуженный артист Азербайджана, доцент Бакинской музыкальной академии дирижёр Эйюб Гулиев, известные оперные певцы, заслуженные артисты Рамиль Гасымов и Инара Бабаева, а также лауреат конкурсов, талантливый тарист Сахавет Мамедов. Под управлением азербайджанского дирижера Филармонический камерный оркестр Берлина исполнил лучшие образцы оркестровой и инструментальной музыки Узеира Гаджибейли, Фикрета Амирова, Арифа Меликова, Муслима Магомаева, Рамиза Гулиева, а также европейских классиков.

Зрители настолько тепло принимали каждый номер концертной программы, что музыканты, откликнувшись на живой интерес зрителей, исполнили еще одно произведение. Особое впечатление на слушателей произвели гармоничные переходы между фрагментами из нашей знаменитой оперетты и одноимённой музыкальной комедии "Аршин мал алан".

Кульминацией вечера стало исполнение Рамилем Гасымовым и Инарой Бабаевой песни Муслима Магомаева "Азербайджан", которое было встречено слушателями стоя. На протяжении всего концерта в зале ощущалась атмосфера единства, воодушевления и искренней солидарности между азербайджанскими гостями и международной публикой.

