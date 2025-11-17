Состоялась презентация книги "Региональная кухня Иреванского ханства" на английском языке (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском книжном центре состоялась презентация книги "İrəvan xanlığı bölgə mətbəxi" (Региональная кухня Иреванского ханства), изданной Национальной ассоциацией кулинаров Азербайджана (Azərbaycan Milli Kulinariya Assosiasiyası, AMKA) и переведенной на английский язык, сообщает Trend Life.

Выступившая на презентации руководитель Бакинского книжного центра, писательница Гюнель Анаргызы высоко оценила значение издания.

"Эта книга отличается изящным оформлением и обладает большим культурным значением. Её издание на английском языке имеет особую важность для продвижения азербайджанской кухни в мире", - отметила она.

Автор книги, президент Национальной ассоциации кулинаров Азербайджан, кавалер ордена "Шохрат", заслуженный работник культуры, доктор философии по истории, профессор Таир Амирасланов отметил, что книга была подготовлена и издана в 2020 году на азербайджанском языке, и также переведена на ряд языков.

Издание основывается на более чем 1500 этнографических опросах и многочисленных историко-этнографических материалах, отражающих богатство материальной культуры Западного Азербайджана. Книга опровергает попытки присвоения азербайджанской кухни, предпринятые армянами, в том числе в XX веке, когда под видом "армянской кулинарии" были переизданы азербайджанские рецепты. Международные решения - включение лаваша и долмы в список нематериального наследия ЮНЕСКО - также подтверждают истинное происхождение этих блюд. Армянская сторона присваивала не только земли и материальные памятники Азербайджана, но и элементы нематериального наследия, включая кулинарные традиции.

В итоге были собраны 413 рецептов блюд, проведён их технологический анализ, рецептуры уточнены с технологической, исторической, географической и этнографической точек зрения. Блюда были приготовлены на практике и сфотографированы. Описание кухни Иреванского ханства занимает 74 страницы книги, а рецепты - 389 страниц.

Среди авторов книги - почётный член AMKA, заслуженный работник культуры Орудж Алиев и член AMKA, лауреат Республиканской молодёжной премии Айгюн Аскерова. Предисловие к книге написано её научным редактором, директором Института археологии и истории НАНА, профессором Маисой Рагимовой. Рецензию дал доктор философии по истории, ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии Таир Шахбазов. К изданию книга была рекомендована Учёным советом AMKA. Вступительное слово к книге подготовил доктор философии по филологии, руководитель проекта Гивами Рагимли.

В 2021 году эта книга вместе с четырьмя кулинарными трудами Таира Амирасланова была размещена в доме-музее Нобелевской премии в Швейцарии.

Благодаря усилиям Т.Амирасланова в 2021 году книга была удостоена в Париже премии "Лучшая кухня региона мира" Международной организации кулинарных книг.

В 2024 году книга удостоилась премии Всемирного исламского кулинарного союза "За сохранение кулинарного наследия мусульманского сообщества, вынужденного покинуть родные земли", а также премии ТЮРКСОЙ "За сбор, реставрацию, сохранение и предотвращение ассимиляции кулинарного наследия тюрков Западного Азербайджана".

Новое английское издание 2025 года включает обновленные материалы, документы и иллюстрации. Издание начинается с предисловия основного инициатора, организатора и вдохновителя выпуска - азербайджанского историка Рашида Гусейнова. Книгу на английский язык перевел доктор философии по филологии, заведующий кафедрой иностранных языков БГУ Бейляр Гаджиев. Новое английское издание и вступительное слово предоставлены потомком Иреванских ханов Амиром Али Сердари Иревани. Английскую публикацию выполнило издательство TEAS. В настоящее время идет работает над русским изданием книги.

Эта и другие наши книги служат делу восстановления этих кулинарных памятников и возвращения их законным обладателям.

В этом отношении книга "Региональная кухня Иреванского ханства" а также подготовленные при поддержке Агентством государственной поддержки НПО "Жемчужины Карабахской кухни", "Сладкие жемчужины Западного Азербайджана" и "Кухня Иревана XIX века" сыграют важную роль в противодействии присвоению армянами азербайджанского национального кулинарного наследия.

Выступившие отметили, что эта книга может служить важным источником и эффективным инструментом для предотвращения попыток присвоения армянской стороной азербайджанской национальной кухни и ее истории.

