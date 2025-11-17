Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Социум

Состоялась презентация книги "Региональная кухня Иреванского ханства" на английском языке (ФОТО)

Социум Материалы 17 ноября 2025 16:58 (UTC +04:00)
Состоялась презентация книги "Региональная кухня Иреванского ханства" на английском языке (ФОТО)

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском книжном центре состоялась презентация книги "İrəvan xanlığı bölgə mətbəxi" (Региональная кухня Иреванского ханства), изданной Национальной ассоциацией кулинаров Азербайджана (Azərbaycan Milli Kulinariya Assosiasiyası, AMKA) и переведенной на английский язык, сообщает Trend Life.

Выступившая на презентации руководитель Бакинского книжного центра, писательница Гюнель Анаргызы высоко оценила значение издания.

"Эта книга отличается изящным оформлением и обладает большим культурным значением. Её издание на английском языке имеет особую важность для продвижения азербайджанской кухни в мире", - отметила она.

Автор книги, президент Национальной ассоциации кулинаров Азербайджан, кавалер ордена "Шохрат", заслуженный работник культуры, доктор философии по истории, профессор Таир Амирасланов отметил, что книга была подготовлена и издана в 2020 году на азербайджанском языке, и также переведена на ряд языков.

Издание основывается на более чем 1500 этнографических опросах и многочисленных историко-этнографических материалах, отражающих богатство материальной культуры Западного Азербайджана. Книга опровергает попытки присвоения азербайджанской кухни, предпринятые армянами, в том числе в XX веке, когда под видом "армянской кулинарии" были переизданы азербайджанские рецепты. Международные решения - включение лаваша и долмы в список нематериального наследия ЮНЕСКО - также подтверждают истинное происхождение этих блюд. Армянская сторона присваивала не только земли и материальные памятники Азербайджана, но и элементы нематериального наследия, включая кулинарные традиции.

В итоге были собраны 413 рецептов блюд, проведён их технологический анализ, рецептуры уточнены с технологической, исторической, географической и этнографической точек зрения. Блюда были приготовлены на практике и сфотографированы. Описание кухни Иреванского ханства занимает 74 страницы книги, а рецепты - 389 страниц.

Среди авторов книги - почётный член AMKA, заслуженный работник культуры Орудж Алиев и член AMKA, лауреат Республиканской молодёжной премии Айгюн Аскерова. Предисловие к книге написано её научным редактором, директором Института археологии и истории НАНА, профессором Маисой Рагимовой. Рецензию дал доктор философии по истории, ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии Таир Шахбазов. К изданию книга была рекомендована Учёным советом AMKA. Вступительное слово к книге подготовил доктор философии по филологии, руководитель проекта Гивами Рагимли.

В 2021 году эта книга вместе с четырьмя кулинарными трудами Таира Амирасланова была размещена в доме-музее Нобелевской премии в Швейцарии.

Благодаря усилиям Т.Амирасланова в 2021 году книга была удостоена в Париже премии "Лучшая кухня региона мира" Международной организации кулинарных книг.

В 2024 году книга удостоилась премии Всемирного исламского кулинарного союза "За сохранение кулинарного наследия мусульманского сообщества, вынужденного покинуть родные земли", а также премии ТЮРКСОЙ "За сбор, реставрацию, сохранение и предотвращение ассимиляции кулинарного наследия тюрков Западного Азербайджана".

Новое английское издание 2025 года включает обновленные материалы, документы и иллюстрации. Издание начинается с предисловия основного инициатора, организатора и вдохновителя выпуска - азербайджанского историка Рашида Гусейнова. Книгу на английский язык перевел доктор философии по филологии, заведующий кафедрой иностранных языков БГУ Бейляр Гаджиев. Новое английское издание и вступительное слово предоставлены потомком Иреванских ханов Амиром Али Сердари Иревани. Английскую публикацию выполнило издательство TEAS. В настоящее время идет работает над русским изданием книги.

Эта и другие наши книги служат делу восстановления этих кулинарных памятников и возвращения их законным обладателям.

В этом отношении книга "Региональная кухня Иреванского ханства" а также подготовленные при поддержке Агентством государственной поддержки НПО "Жемчужины Карабахской кухни", "Сладкие жемчужины Западного Азербайджана" и "Кухня Иревана XIX века" сыграют важную роль в противодействии присвоению армянами азербайджанского национального кулинарного наследия.

Выступившие отметили, что эта книга может служить важным источником и эффективным инструментом для предотвращения попыток присвоения армянской стороной азербайджанской национальной кухни и ее истории.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Состоялась презентация книги "Региональная кухня Иреванского ханства" на английском языке (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Региональная кухня Иреванского ханства" на английском языке (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Региональная кухня Иреванского ханства" на английском языке (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Региональная кухня Иреванского ханства" на английском языке (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Региональная кухня Иреванского ханства" на английском языке (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Региональная кухня Иреванского ханства" на английском языке (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Региональная кухня Иреванского ханства" на английском языке (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Региональная кухня Иреванского ханства" на английском языке (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Региональная кухня Иреванского ханства" на английском языке (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Региональная кухня Иреванского ханства" на английском языке (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Региональная кухня Иреванского ханства" на английском языке (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Региональная кухня Иреванского ханства" на английском языке (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Региональная кухня Иреванского ханства" на английском языке (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Региональная кухня Иреванского ханства" на английском языке (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Региональная кухня Иреванского ханства" на английском языке (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Региональная кухня Иреванского ханства" на английском языке (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Региональная кухня Иреванского ханства" на английском языке (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Региональная кухня Иреванского ханства" на английском языке (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Региональная кухня Иреванского ханства" на английском языке (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Региональная кухня Иреванского ханства" на английском языке (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Региональная кухня Иреванского ханства" на английском языке (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Региональная кухня Иреванского ханства" на английском языке (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Региональная кухня Иреванского ханства" на английском языке (ФОТО)
Состоялась презентация книги "Региональная кухня Иреванского ханства" на английском языке (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости