Таджикистан предложил создать региональный Центр искусственного интеллекта

Экономика Материалы 16 ноября 2025 11:20 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба президента Таджикистана

Эмин Алиев
Эмин Алиев
ТАШКЕНТ/Trend/ - Таджикистан предложил создать региональный Центр искусственного интеллекта в Душанбе.

Как сообщает в воскресенье специальный корреспондент Trend, об этом заявил сегодня на 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

"Выступаем с предложением создать региональный Центр искусственного интеллекта в Душанбе. Центр призван сформировать последовательные программы по применению искусственного интеллекта в ключевых областях взаимодействия. Рассчитываем на поддержку наших региональных партнеров в реализации данного предложения", - сказал Рахмон.

Он также отметил, что Таджикистан выражает признательность за поддержку принятия Генеральной Ассамблеей ООН специальной резолюции, выдвинутой Таджикистаном под названием "Роль искусственного интеллекта в создании новых возможностей для устойчивого развития в Центральной Азии".

