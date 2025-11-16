ТАШКЕНТ/Trend/ - Таджикистан предложил создать региональный Центр искусственного интеллекта в Душанбе.

Как сообщает в воскресенье специальный корреспондент Trend, об этом заявил сегодня на 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

"Выступаем с предложением создать региональный Центр искусственного интеллекта в Душанбе. Центр призван сформировать последовательные программы по применению искусственного интеллекта в ключевых областях взаимодействия. Рассчитываем на поддержку наших региональных партнеров в реализации данного предложения", - сказал Рахмон.

Он также отметил, что Таджикистан выражает признательность за поддержку принятия Генеральной Ассамблеей ООН специальной резолюции, выдвинутой Таджикистаном под названием "Роль искусственного интеллекта в создании новых возможностей для устойчивого развития в Центральной Азии".