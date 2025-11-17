Азербайджан превращается в игрока, принимающего решения в центральноазиатском формате – Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - Участие Президента Азербайджана в 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте можно расценить как переход к новому этапу межрегиональной интеграции.

Об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

Он отметил, что эта встреча является поворотным моментом, углубляющим стратегическое структурирование отношений Азербайджана с Центральной Азией. «Азербайджан больше не наблюдатель в регионе, а актор, участвующий в формировании решений. Каспийский бассейн становится единым региональным геополитическим пространством. Координация по Среднему коридору и энергетическим проектам становится всё более институционализированной. Это также свидетельствует о том, что государства Центральной Азии рассматривают Азербайджан как естественного партнёра в вопросах региональной стабильности и экономической интеграции. Президентом Ильхамом Алиевым на этой встрече были затронуты вопросы транзита и логистики. Сегодня Средний коридор — это не просто альтернативный транспортный маршрут, а важнейшая артерия для переформатирования евразийской торговли», - сказал политолог.

А. Гараев отметил, что Азербайджан выполняет здесь три основные функции. «Самый стабильный логистический "мост" через Каспийское море, скоростной транзитный хаб с внедрением цифровых таможенно-пропускных пунктов, а Баку-Тбилиси-Карс и Бакинский порт можно рассматривать как основной путь выхода в Европу. Усиление координации стран Центральной Азии с Азербайджаном может ускорить переход к принципам единого управления этим коридором. Азербайджан на протяжении многих лет является естественным партнером стран Центральной Азии в сфере экспорта энергоносителей, поставок электроэнергии и газа. Обсуждаемые в Ташкенте вопросы подразумевают обновление не только экономической, но и геополитической карты. В результате реализации этих проектов Азербайджан станет одним из основных элементов архитектуры энергетической безопасности между Центральной Азией и Европой», - сказал он.

Политолог отметил, что фактор культурной и религиозной близости, подчеркнутый Президентом Ильхамом Алиевым в выступлении, является одним из основных столпов отношений между Центральной Азией и Азербайджаном. Эти связи способствуют плавному принятию политических решений и формируют основы долгосрочного сотрудничества. 7-я Консультативная встреча в Ташкенте — это не просто дипломатическое событие для Азербайджана, это начало нового этапа межрегиональной интеграции. Присоединение Азербайджана к этой платформе привносит новую динамику в политическую, экономическую архитектуру и архитектуру безопасности в Центральной Азии.

