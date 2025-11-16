Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Сердар Бердымухамедов призвал к активному экономическому сотрудничеству в стратегических сферах

Экономика Материалы 16 ноября 2025 12:04 (UTC +04:00)
Фото: пресс-служба Президента Таджикистана

Эмин Алиев
Эмин Алиев
ТАШКЕНТ/Trend/- Туркменистан призвал страны Центральной Азии к активному экономическому сотрудничеству в транспортной, энергетической, торговой, производственной и технологической сферах.

Как сообщает в воскресенье специальный корреспондент Trend, об этом заявил сегодня на 7-й Консультативной встрече Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

"Огромный потенциал центральноазиатских стран диктует настоятельную необходимость дальнейшего активного экономического сотрудничества в интересах всех государств региона. Среди стратегических сфер выделяют транспорт, энергетику, торговлю, производственную и технологическую кооперацию", - сказал Бердымухамедов.

По его словам, укрепление взаимодействия в этих сферах создаст основу для устойчивого развития региона и повышения его инвестиционной привлекательности.

