Туркменистан намерен укреплять энергетическое партнерство и создать сеть электроснабжения

Экономика Материалы 16 ноября 2025 12:00 (UTC +04:00)
Фото: Туркменистан Золотой Век

Эмин Алиев
ТАШКЕНТ/Trend/- Туркменистан заявил о намерении укреплять энергетическое партнерство и создавать мощную сеть производства и поставки электроэнергии.

Как сообщает в воскресенье специальный корреспондент Trend, об этом заявил сегодня на 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

"Сегодня мы говорим о важности наращивания электроэнергетического сегмента, создания в нашем регионе и по его периметру мощной сети производства, поставок и потребления электроэнергии. Тем самым будет создана надежная материальная база для устойчивости всей системы электроснабжения, обеспечения гарантией от влияния возможных негативных внешних факторов", - сказал Бердымухамедов.

По его словам, развитие энергетической инфраструктуры укрепит экономическую устойчивость региона и обеспечит надежное электроснабжение для всех стран Центральной Азии.

Тэги:
