Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Ялчин Рафиев представил национальное заявление Азербайджана на COP30 (ФОТО)

Политика Материалы 17 ноября 2025 20:19 (UTC +04:00)
Ялчин Рафиев представил национальное заявление Азербайджана на COP30 (ФОТО)
Фото: COP29/X

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев представил национальное заявление Азербайджана на COP30.

Об этом говорится в публикации в официальном аккаунте COP29 в социальной сети, сообщает Trend.

В своем выступлении Ялчин Рафиев коснулся исторических результатов, достигнутых на COP29, еще раз подтвердил приверженность Азербайджана многостороннему сотрудничеству, отметив успешное председательство в COP29, подчеркнул, что Азербайджан продолжит продвигать климатическую деятельность в тесном сотрудничестве со всеми сторонами.

Он также представил амбициозные климатические меры Азербайджана. Это включает в себя новые Определяемые на национальном уровне вклады (NDC), разработанные Азербайджаном, которые выдвигают на первый план обязательство по сокращению выбросов на 40% с 2035 по 2050 годы. В то же время это охватывает внутренние, региональные и глобальные усилия Азербайджана, направленные на защиту Каспийского моря.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Ялчин Рафиев представил национальное заявление Азербайджана на COP30 (ФОТО)
Ялчин Рафиев представил национальное заявление Азербайджана на COP30 (ФОТО)
Ялчин Рафиев представил национальное заявление Азербайджана на COP30 (ФОТО)
Ялчин Рафиев представил национальное заявление Азербайджана на COP30 (ФОТО)
Ялчин Рафиев представил национальное заявление Азербайджана на COP30 (ФОТО)
Ялчин Рафиев представил национальное заявление Азербайджана на COP30 (ФОТО)
Ялчин Рафиев представил национальное заявление Азербайджана на COP30 (ФОТО)
Ялчин Рафиев представил национальное заявление Азербайджана на COP30 (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости