Азербайджан получил международное признание национального эталона времени

БАКУ/Trend/ - Азербайджанский институт метрологии (АзМИ), находящийся в подчинении Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики, предпринял важный шаг на пути формирования национальной инфраструктуры времени.

Как сообщает Trend со ссылкой на агентство, Национальный эталон времени - UTC (AZ) утвержден Международным бюро мер и весов (BIPM).

Согласно информации, в настоящее время Азербайджан входит в число стран, имеющих лабораторию, вносящую вклад в UTC (Всемирное координированное время).

Лаборатория измерений времени и частоты АзМИ регулярно отправляет в BIPM информацию о разнице во времени между национальным временем и спутниковыми системами.

Следует отметить, что, учитывая важность точного времени для государственных учреждений, частного сектора, финансового и транспортного секторов, а также телекоммуникационных сетей, в целях снижения зависимости от внешних источников, в рамках «Стратегии социально-экономического развития на 2022–2026 годы», утвержденной соответствующим Распоряжением Президента Азербайджанской Республики, Лаборатория измерений времени и частоты АзМИ была реконструирована в соответствии с современными требованиями.

Лаборатория оснащена высокоточными цезиевыми атомными часами, приемниками спутниковых сигналов и системой распределения времени на основе протокола NTP (Network Time Protocol).

Утверждение UTC (AZ) создаст условия для обеспечения финансовой, телекоммуникационной, транспортной, энергетической и других важных отраслей точным, надежным и безопасным временем. Эта инициатива также заложит основу для научно-исследовательской деятельности в области метрологии времени в нашей стране, будет способствовать развитию человеческих ресурсов и ускорению научно-технического прогресса. Утверждение Национального эталона времени является не только техническим достижением, но и шагом стратегического значения, укрепляющим экономическую безопасность, информационную независимость и международный авторитет Азербайджана.

