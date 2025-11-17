«AzerGold» и «Азерхалча» запустили совместный проект, посвященный популяризации культурного наследия ковроткачества (ФОТО)

ЗАО «AzerGold» и ОАО «Азерхалча» запустили совместный проект, связи с 15-летием включения традиционного искусства ковроткачества нашей страны в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Азербайджанские ковры были включены в Представительный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

В рамках данной инициативы каждому покупателю ковров «Гасымушагы» и «Челеби» бренда «Азерхалча», принадлежащего карабахской школе ковроткачества, будут вручены серебряные монеты «Лачин» и «Карабахский ковёр – Челеби», произведенные ЗАО «AzerGold» с выгравированными орнаментами принадлежащих карабахской школе ковроткачества «Гасымушагы» и «Челеби».

Главная цель этого уникального сотрудничества — содействовать популяризации национального культурного наследия путем синтеза древних традиций ковроткачества Азербайджана с горнодобывающей промышленностью. Проект также направлен на знакомство широкой аудитории с уникальной самобытной интерпретацией редких жемчужин азербайджанского ковроткачества с их неповторимыми орнаментами, богатой цветовой палитрой и символическими композициями.

Искусство азербайджанского ковроткачества, признанное ЮНЕСКО нематериальным культурным наследием 15 лет назад, переживает новый, современный период развития, сохраняя при этом свои национальные ценности.

Совместная инициатива двух национальных брендов, посвященная коллекции монет, посвященной наследию ковроткачества Карабаха, путем объединения оригинальных ковровых узоров служит созданию духовного моста, соединяющего традицию и современность, прошлое и настоящее.