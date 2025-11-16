Азербайджанские дзюдоисты завоевали в Загребе 3 медали (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - В столице Хорватии, Загребе, завершился международный дзюдоистский турнир Гран-при.

Как сообщает Trend, в последний день соревнований сборная Азербайджана завоевала две медали.

Кенан Насибов, выступавший в весовой категории свыше 100 кг, одержал победу над всеми соперниками и завоевал золотую медаль, выиграв в финале у голландца Юра Спайкерса иппоном.

Вугар Талыбов (до 90 кг) завоевал бронзовую медаль, победив в поединке за третье место своего соотечественника Аслана Коцоева. Ранее бронзовую медаль в весовой категории 60 кг выиграл Хусейн Аллахяров.

Таким образом, Азербайджан с одной золотой и двумя бронзовыми медалями занял пятое место среди 48 стран в общекомандном зачете и четвертое место в мужском зачете.