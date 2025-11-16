Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 17 ноября.

Как сообщили Trend в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако утром и вечером местами возможна изморось. Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным. Температура воздуха ночью составит 9–13, днем — 15–18 градусов тепла. Атмосферное давление — 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха — 80–85 % ночью и 60–70 % днем.

В районах Азербайджана в некоторых местах прогнозируются кратковременные дожди. Местами ожидаются кратковременные ливни, грозы, град, в высокогорных местностях возможен снег. Днем начиная с западных районов осадки постепенно прекратятся. В отдельных местах временами ожидается туман. Ветер – западный. Температура воздуха ночью составит 8–11, днем — 16–19 градусов тепла, в горах: ночью — 0–4, днем — 4–8 градусов тепла.