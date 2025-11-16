Президент Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и государствами Центральной Азии имеют особый характер

ТАШКЕНТ /Trend/ - Отношения между Азербайджаном и государствами Центральной Азии имеют особый характер.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев, выступая на 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте.

«Нас объединяют многовековая совместная история, духовное и культурное наследие, братство, дружба и солидарность. Мы не только смогли сохранить эти связи, но и придали им новую динамику, имеющую характер стратегического партнерства», - добавил глава государства.