Казахстан предложил разработать декларацию об использовании ИИ странами Центральной Азии

ТАШКЕНТ/Trend/- Предлагаем начать разработку декларации об ответственном использовании искусственного интеллекта государствами Центральной Азии.

Как сообщает в воскресенье специальный корреспондент Trend, об этом заявил сегодня на 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, широкие возможности открывает внедрение технологии искусственного интеллекта. Новейшая технология способна интегрировать экономики региона в международные производственно-технологические цепочки. Казахстан приступил к комплексной работе в данной сфере

"Мы считаем актуальным активизировать работу по реализации совместных проектов в этом направлении и хотел бы сообщить, что Astana Hub и IT-парк Узбекистана уже наладили плодотворное взаимодействие. Для дальнейшего развития партнёрства в сфере искусственного интеллекта важно также разработать единые стандарты использования этой технологии. Предлагаем начать разработку декларации об ответственном использовании искусственного интеллекта государствами Центральной Азии", - сказала Токаев

Он отметил, что документ позволит обеспечить прозрачность, доверие, безопасность при обмене данными в рамках совместных цифровых проектов и станет гарантией защиты прав всех участников.