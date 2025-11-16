Азербайджанский спортсмен завоевал серебряную медаль на Дефлимпийских играх

БАКУ /Trend/ - На XXV летних Дефлимпийских играх в Японии Азербайджан завоевал первую дефлимпийскую медаль в своей спортивной истории.

Как передает Trend, первую медаль Азербайджану принес дзюдоист Джошгун Алиев, выступавший в весовой категории до 60 кг.

В 1/8 финала дефлимпиец одержал победу над Чои Джунхо из Южной Кореи, затем, в 1/4 финала одолел хорвата Тонзетича Йосипа, а в полуфинале — Вестерофа Альберта Герхардуа Хендрика из Нидерландов и тем самым вышел в финал.

Хотя Джошгун Алиев и уступил в решающем раунде своему сопернику, бразильцу Дантесу Педро, он вошел в историю как первый в истории Азербайджана дефлимпиец , завоевавший серебряную медаль Дефлимпийских игр.

На церемонии награждения азербайджанскому спортсмену вручил медаль вице-президент Международного комитета спорта среди лиц с нарушением слуха Ютака Осуги.

Таким образом, Джошгун Алиев стал первым спортсменом, завоевавшим медаль для команды на летних Дефлимпийских играх 2025 года в Токио.