...
Эмомали Рахмон поздравил Президента Ильхама Алиева в связи со вступлением Азербайджана в формат консультативной встречи ЦА

Политика Материалы 16 ноября 2025 11:07 (UTC +04:00)
Эмин Алиев
ТАШКЕНТ/Trend/- Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил Президента Ильхама Алиева в связи со вступлением Азербайджана в формат консультативной встречи стран Центральной Азии.

Как сообщает в воскресенье специальный корреспондент Trend, об этом он заявил сегодня на 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте.

«Поздравляю уважаемого Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи со вступлением Азербайджана в формат консультативной встречи глав государств Центральной Азии. Наша площадка уверенно закрепляет свою значимость в качестве важного участника международных и региональных процессов»,- сказал он.

Э. Рахмон также выразил благодарность Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву
за традиционное гостеприимство и высокий уровень организации сегодняшней встречи.

«Поздравляю братский Узбекистан за успешное председательство в формате консультативной встречи глав государств стран Центральной Азии»,- добавил он.

