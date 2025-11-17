В Баку проходит China Visitors Summit

БАКУ/Trend/ - Сегодня в Баку впервые проходит China Visitors Summit с участием более 50 китайских туристических компаний и представителей местной туристической индустрии.

Как сообщает в понедельник Trend, саммит организован Государственным агентством Азербайджана по туризму.

China Visitors Summit считается одним из важных мероприятий, которое позволит увеличить поток туристов из Китая - приоритетного рынка для азербайджанского туризма.

В мероприятии принимают участие официальные лица Азербайджана и Китая.

