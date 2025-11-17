Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Баку проходит China Visitors Summit

Общество Материалы 17 ноября 2025 11:00 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Сегодня в Баку впервые проходит China Visitors Summit с участием более 50 китайских туристических компаний и представителей местной туристической индустрии.

Как сообщает в понедельник Trend, саммит организован Государственным агентством Азербайджана по туризму.

China Visitors Summit считается одним из важных мероприятий, которое позволит увеличить поток туристов из Китая - приоритетного рынка для азербайджанского туризма.

В мероприятии принимают участие официальные лица Азербайджана и Китая.

Новость обновляется

Лента

Лента новостей

Читать все новости