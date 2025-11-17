Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В Туркменистане с большим интересом была встречена оперетта Узеира Гаджибейли (ФОТО)

Туркменистан Материалы 17 ноября 2025 09:31 (UTC +04:00)
Фото: Посольство Азербайджана в Туркменистане

Инглаб Мамедов
БАКУ/Trend/ - На сцене Главного драматического театра имени Великого Сапармурата Туркменбаши в Ашхабаде была представлена одноимённая постановка на туркменском языке, поставленная по мотивам оперетты «Муж и жена» выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли, сообщили Trend в посольстве Азербайджанской Республики в Туркменистане.

Написанное в 1909 году и считающееся первой опереттой Востока произведение было встречено ашхабадской публикой с большим интересом и аплодисментами.

Сотрудники Посольства Азербайджана в Туркменистане и члены их семей, присутствовавшие на спектакле, по завершении постановки встретились с актёрами и преподнесли им букеты цветов.

Творчество великого композитора Узеира Гаджибейли занимает особое место в культурной жизни Туркменистана. Наряду с «Мужем и женой», оперетта выдающегося композитора «Аршин мал алан» также успешно ставится на различных театральных сценах Ашхабада и получает высокую оценку как местных, так и зарубежных зрителей.

