Жертвами мин с момента окончания 44-дневной войны стали 412 человек - МИД Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Жертвами мин с момента окончания 44-дневной войны стали 412 человек.

Как передает Trend, об этом поделилось Министерство иностранных дел Азербайджана в аккаунте X.

Отмечается, что минная угроза продолжает уносить жизни людей в Азербайджане. Сегодня сотрудник Агентства Азербайджанской Республики по разминированию получил тяжелые ранения в результате взрыва мины на границе с Арменией.

"Эта гуманитарная катастрофа, которая затрагивает мирных жителей, затрудняет восстановление и препятствует безопасному возвращению, является серьёзным нарушением международного гуманитарного права.

Этот инцидент также подчеркивает острую необходимость ускоренной международной поддержки крупномасштабных операций по разминированию", - говорится в публикации.

Как сообщалось ранее, в селе Бала Джафарли Газахского района произошел взрыв противопехотной мины. При исполнении служебных обязанностей сотрудник Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Имамвердиев Самир Мубариз оглу, 1988 года рождения. В результате инцидента пострадавшему сотруднику ампутировали правую ногу до лодыжки.

