Укрепление мира между Азербайджаном и Арменией создаст условия для стратегических транспортных проектов - Бокхари

БАКУ /Trend/ - Укрепление мира между Азербайджаном и Арменией создаст условия для реализации стратегических транспортных инициатив, включая проект TRIPP (The Trump Route for International Peace and Prosperity).

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил старший директор по вопросам евразийской безопасности и процветания New Lines Institute Камран Бокхари, выступая на I Азербайджано-американском аналитическом форуме в Баку.

Бокхари отметил, что баланс сил в регионе изменился, и сегодня именно политическое урегулирование становится ключевым фактором для превращения Южного Кавказа в стабильный и работающий транзитный маршрут.

"Закрепление мира между Баку и Ереваном открывает возможность для превращения Южного Кавказа в полноценный восточно-западный коридор. Без устойчивого мира невозможно обеспечить нормальное функционирование транскаспийской логистики и всей инфраструктуры Среднего коридора", - сказал он.

По его словам, Вашингтон, поддержав развитие TRIPP после встречи 8 августа, обозначил свою заинтересованность в долгосрочной стабильности и связности региона.

"TRIPP может стать важным элементом американской стратегии в Евразии, но его реализация возможна только при наличии прочного мира. То же касается и Среднего коридора: без безопасности на участке между восточной Арменией, Нахчыванской Автономной Республикой и Турцией его потенциал остается ограниченным", - отметил эксперт.