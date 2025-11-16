Туркменистан предложил создание комбинированных транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг

ТАШКЕНТ/Trend/- Туркменистан предложил создать комбинированные транспортные коридоры по направлениям Восток-Запад и Север-Юг.

Как сообщает в воскресенье специальный корреспондент Trend, об этом заявил сегодня на 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

"Следует приступить к действенному и предметному участию в создании комбинированных коридоров по линиям Восток-Запад и Север-Юг. Уверенность в сложении потенциалов в создании современной, разветвленной, эффективной и устойчивой транспортной и логистической инфраструктуры - это достойная цель, отвечающая стратегическим интересам наших государств", - сказал Бердымухамедов.

Он добавил, что развитие транспортной инфраструктуры позволит усилить транзитную роль Центральной Азии и увеличить эффективность международной логистики.