Туркменистан предложил создание комбинированных транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг

Экономика Материалы 16 ноября 2025 12:04 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Казахстана

Эмин Алиев
Эмин Алиев
ТАШКЕНТ/Trend/- Туркменистан предложил создать комбинированные транспортные коридоры по направлениям Восток-Запад и Север-Юг.

Как сообщает в воскресенье специальный корреспондент Trend, об этом заявил сегодня на 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

"Следует приступить к действенному и предметному участию в создании комбинированных коридоров по линиям Восток-Запад и Север-Юг. Уверенность в сложении потенциалов в создании современной, разветвленной, эффективной и устойчивой транспортной и логистической инфраструктуры - это достойная цель, отвечающая стратегическим интересам наших государств", - сказал Бердымухамедов.

Он добавил, что развитие транспортной инфраструктуры позволит усилить транзитную роль Центральной Азии и увеличить эффективность международной логистики.

