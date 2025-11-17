В Газахе взорвалась мина, пострадал сотрудник ANAMA

Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Происшествия 17 ноября 2025 13:31 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - 17 ноября на территории села Бала Джафарли Газахского района Азербайджана, расположенного в пограничном с Арменией регионе, произошел минный инцидент.

Как передает Trend, об этом сообщило Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

Отмечается, что при исполнении служебных обязанностей сотрудник агентства Имамвердиев Самир Мубариз оглу, 1988 года рождения, подорвался на противопехотной мине.

В результате инцидента пострадавший был незамедлительно доставлен в больницу, где ему ампутировали нижнюю конечность правой ноги в области лодыжки.

Имамвердиев Самир эвакуирован в центральную районную больницу. Его состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет.

