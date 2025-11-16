Зангезурский коридор служит важным фактором трансформации Южного Кавказа и Центральной Азии - эксперт

БАКУ/Trend/ - Зангезурский коридор служит важным фактором трансформации двух ключевых регионов: Южного Кавказа и Центральной Азии, заявил Trend главный научный сотрудник Центра внешнеполитических исследований Узбекистана Жахонгир Саидов.

"Проект Зангезурского коридора приобретает все большее значение в укреплении межрегиональных связей. С одной стороны, он направлен на усиление стратегического сотрудничества тюркских стран, с другой - служит важным фактором трансформации двух ключевых регионов: Южного Кавказа и Центральной Азии. Этот коридор не только создает новые транспортные маршруты, но и формирует новую логику пространственной взаимосвязанности, становясь важным инструментом сопряжения интересов, инфраструктур и транспортных систем", - отметил Саидов.

По его словам, присоединение Азербайджана к формату Консультативных встреч глав государств Центральной Азии является судьбоносным событием, открывающим устойчивый шестисторонний формат сотрудничества. Он позволит углубить многовековую дружбу между народами и расширить всестороннее сотрудничество в политической, экономической, транспортной, инвестиционной, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

Эксперт подчеркнул роль Среднего коридора и инфраструктуры Азербайджана в транспортно-логистической стратегии региона. "За последние годы Средний коридор и инфраструктура Азербайджана стали ключевым звеном в транспортно-логистических стратегиях стран Центральной Азии, предоставляя более короткий путь для доставки грузов из Азии в Европу. Азербайджан, благодаря своему географическому положению, выступает ключевым звеном коридоров по линии Восток-Запад. Инфраструктурные проекты Азербайджана, такие как модернизация железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и расширение Бакинского международного морского торгового порта, направлены на улучшение потенциала Среднего коридора. Эти изменения открывают новые экономические возможности для центральноазиатских стран, не имеющих выхода к морю, в первую очередь для Узбекистана", - отметил Саидов.

Средний коридор зарекомендовал себя как ключевая транспортная артерия, связывающая Китай и Центральную Азию с Европой через Каспийское море, Южный Кавказ и Турцию. Эксперт подчеркнул, что инвестиции Азербайджана в развитие портовых и железнодорожных мощностей, а также обновление торгового флота, помогают снизить логистические узкие места и задержки при перевозках, что полностью соответствует долгосрочным стратегическим интересам стран Центральной Азии.

Жахонгир Саидов также подробно остановился на формирующейся энергетической кооперации, включая трехстороннее соглашение "Зеленый энергетический коридор" Азербайджан–Казахстан–Узбекистан. "Проект 'Зеленый энергетический коридор' представляет собой инициативу, направленную на экспорт возобновляемой энергии из Центральной Азии в Европу. Казахстан, Азербайджан и Узбекистан предпринимают совместные усилия для создания эффективной инфраструктуры, которая позволит передавать чистую электроэнергию на европейский рынок. Практическая реализация проекта по передаче 'зеленой' энергии включает создание совместного предприятия, строительство необходимой инфраструктуры и интеграцию энергетических систем. Каждое из государств-участников сосредоточится на развитии своих мощностей по производству солнечной и ветровой энергии. Например, Узбекистан ставит цель увеличить долю возобновляемых источников энергии до 40 процентов к 2030 году, что позволит создать избыток энергии, пригодный для экспорта", - отметил Саидов.

Он добавил, что Казахстан, Узбекистан и Азербайджан могут стать ведущими игроками в процессе энергетического перехода Европы, обеспечивая континент экологически чистой, стабильной и доступной энергией. Все три государства активно развивают сектор зеленой энергетики, вкладывают значительные ресурсы и привлекают международные инвестиции для расширения солнечных и ветровых мощностей. В Каспийском море заложен значительный потенциал для производства энергии от ветра - 157 ГВт, что создает возможности как для Азербайджана, так и для Казахстана и Узбекистана по развитию и экспорту зеленой энергии.

На вопрос о формировании нового устойчивого "азербайджано-центральноазиатского блока" Саидов подчеркнул: "Безусловно, в Ташкенте был достигнут окончательный консенсус по этому поводу. Все это результат активного развития сотрудничества между Азербайджаном и государствами Центральной Азии все последние годы. Теперь взаимодействие приобрело еще более выраженный характер и конкретное институциональное закрепление, отражающее взаимный интерес к укреплению политических, экономических и культурных связей между регионами. Азербайджан отныне не просто партнер центральноазиатской интеграции, а страна активно участвующая в процессах региональной взаимосвязанности, включая тюркское объединение. Другими словами, сегодня Баку органично дополняет наш регион своим призванием выступать мостом между Востоком и Западом, что особенно проявляется в формате ОТГ", - отметил эксперт.

Саидов также рассказал о значении Зангезурского коридора для экономической модели стран Центральной Азии. "Проект Зангезурского коридора не только усиливает связи между Азербайджаном и Турцией, но и открывает новый важнейший маршрут для стран Центральной Азии, которые стремятся обеспечить более эффективный доступ к европейским рынкам. Узбекистан как быстро развивающаяся экономика заинтересован в предельном облегчении перемещения товаров, и новые транспортные возможности, продвигаемые Азербайджаном, открывают совершенно иные экономические возможности для Центральной Азии. Именно такие прагматичные интересы стран делают наше сотрудничество прочнее и эффективнее", - заключил он.