Планируется продолжить геологоразведочные работы на месторождении "Шафаг-Асиман" - Бахтияр Асланбейли

БАКУ /Trend/ - На следующем этапе компания bp планирует продолжить разведочные работы на месторождении «Шафаг-Асиман».

Об этом заявил журналистам вице-президент компании bp по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли в кулуарах презентации, организованной BP Azerbaijan в Баку, в рамках которой была представлена книга «Когнитивная поведенческая терапия при посттравматическом стрессовом расстройстве», сообщает в понедельник Trend.

Он отметил, что компания BP намерена продолжить разведочные работы на следующем этапе, связанном с газовым месторождением "Шафаг-Асиман".

"Мы находимся на этапе выбора буровой установки, которая будет использоваться для проведения геологоразведочных работ, и координации с другими проектами.

После завершения работы буровой установки на другом проекте она будет использоваться на газовом месторождении "Шафаг-Асиман", - подчеркнул он.

