Азербайджан обеспечивает стопроцентный широкополосный доступ в интернет на всей территории - замминистра

БАКУ/Trend/ - Азербайджан – одна из немногих стран, которая обеспечивает стопроцентный широкополосный доступ в интернет на всей территории.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сегодня заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Самеддин Асадов на пресс-конференции, посвященной Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций (WTDC-25) в Баку.

Он отметил, что в настоящее время около 2,6 миллиарда человек в мире по-прежнему лишены полноценного доступа в интернет: «Главная цель WTDC-25 – расширить выход к доступному и качественному интернету для этой группы населения и сократить глобальный цифровой разрыв. Азербайджан – одна из немногих стран, которая может обеспечить 100% широкополосный доступ в Интернет на всей своей территории. Это позволяет нам не только стать примером для подражания в регионе, но и делиться своим опытом и знаниями на мировой арене».

Заместитель министра также отметил важность проведения WTDC-25 в столице Азербайджана: «Проведение конференции в Баку имеет большое значение для страны и региона. Это ключевая платформа для ускорения цифровой трансформации и укрепления международного авторитета Азербайджана. В мероприятии участвуют около 2 500 делегатов из более чем 160 стран, включая США, Германию, Турцию, Россию, Францию, Израиль, Японию, Китай и др. Делегации на уровне министров и заместителей министров представлены примерно 60 государствами. Кроме того, участие более 500 молодых специалистов создает возможности для международного обмена опытом и отслеживания глобальных технологических трендов».

«В ходе конференции будет принята глобальная дорожная карта цифрового развития на 2026–2029 годы, определены новые региональные инициативы и приоритеты, а также особое внимание будет уделено укреплению цифрового потенциала наименее развитых стран, регионов, не имеющих выхода к морю, и малых островных государств. Мы уверены, что это мероприятие внесет значительный вклад в содействие глобальной цифровой инклюзивности и устойчивому развитию», - подчеркнул С.Асадов.

