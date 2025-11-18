Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Политика Материалы 18 ноября 2025 11:18 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев поздравил Султана Омана
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Султану Омана Хайсаму бен Тареку Аль Саиду.

Как сообщает во вторник Trend, в письме говорится:

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Султаната Оман.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Омана – постоянного мира, благополучия и процветания".

