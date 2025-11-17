17 ноября имеет особое значение как начало пути к восстановлению суверенитета – МИД Азербайджана

БАКУ/Trend/ - 17 ноября – День национального возрождения стал важным историческим этапом в процессе национального самосознания азербайджанского народа, в его борьбе за свободу и государственность.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в публикации на официальном аккаунте X Министерства иностранных дел Азербайджана.

Подчеркивается, что сегодняшний день, демонстрирующий единство, национальную волю и решимость к независимости, имеет особое значение как начало пути к восстановлению государственного суверенитета.

"Азербайджан продолжает последовательные усилия по укреплению своей независимости, обеспечению экономического и социального развития нашей страны, а также реализации принципиальной и активной политики на международном уровне.

В связи с этим праздником желаем нашему народу процветания, мира и устойчивого развития", – отмечено в публикации.

