Обсуждены двусторонние отношения между Азербайджаном и Нидерландами

БАКУ /Trend/ - 13-14 ноября в Азербайджане с визитом находилась глава отдела по Восточной Европе и Центральной Азии министерства иностранных дел Нидерландов Каролин Рамакерс.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на посольство Нидерландов в Азербайджане.

Согласно информации, она провела встречи с представителями государственных органов для обсуждения политического диалога, двусторонних отношений и возможностей дальнейшего углубления сотрудничества между Нидерландами и Азербайджаном.

Каролин Рамакерс также встретилась с помощником Президента Азербайджана – заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикметом Гаджиевым и исполняющим обязанности руководителя управления министерства иностранных дел Азербайджана по Европе Анаром Аджамовым.

В ходе встречи обсуждались инвестиционные возможности для голландских компаний, местная бизнес-среда и экспортный потенциал поставок азербайджанской продукции на голландский рынок.

Каролин Рамакерс также посетила Центр AIR и Центр анализа экономических реформ и коммуникаций для обмена мнениями о региональных политических и экономических тенденциях, а также о Среднем коридоре. Во время посещения Университета АДА она провела содержательные беседы со студентами и преподавателями.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!