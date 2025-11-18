Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 18 ноября

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 18 ноября.
Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1,9719 маната, 1 турецкая лира стоит 0,0402 маната, 100 российских рублей - 2,0923 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9719
|AUD
|1,1015
|BYN
|0,5709
|BGN
|1,0081
|AED
|0,4628
|KRW
|0,116
|CZK
|0,0816
|CNY
|0,239
|DKK
|0,264
|GEL
|0,6282
|HKD
|0,2184
|INR
|0,0192
|GBP
|2,2378
|SEK
|0,1793
|CHF
|2,1401
|ILS
|0,5211
|CAD
|1,2098
|KWD
|5,5418
|KZT
|0,3255
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5126
|MDL
|0,1009
|NOK
|0,1681
|UZS
|0,0142
|PKR
|0,6026
|PLN
|0,4656
|RON
|0,3877
|RUB
|2,0923
|RSD
|0,0168
|SGD
|1,3044
|SAR
|0,4533
|xdr
|2,3118
|TRY
|0,0402
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0404
|JPY
|1,0963
|NZD
|0,9605