Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 18 ноября

Экономика Материалы 18 ноября 2025 09:05 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 18 ноября

Читайте Trend в

Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 18 ноября.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1,9719 маната, 1 турецкая лира стоит 0,0402 маната, 100 российских рублей - 2,0923 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9719
AUD 1,1015
BYN 0,5709
BGN 1,0081
AED 0,4628
KRW 0,116
CZK 0,0816
CNY 0,239
DKK 0,264
GEL 0,6282
HKD 0,2184
INR 0,0192
GBP 2,2378
SEK 0,1793
CHF 2,1401
ILS 0,5211
CAD 1,2098
KWD 5,5418
KZT 0,3255
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,5126
MDL 0,1009
NOK 0,1681
UZS 0,0142
PKR 0,6026
PLN 0,4656
RON 0,3877
RUB 2,0923
RSD 0,0168
SGD 1,3044
SAR 0,4533
xdr 2,3118
TRY 0,0402
TMT 0,4857
UAH 0,0404
JPY 1,0963
NZD 0,9605
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости