Казахстан предлагает разработать стратегию развития транспортной системы Центральной Азии

ТАШКЕНТ/Trend/- Предлагаем начать совместную разработку комплексной стратегии развития транспортной системы Центральной Азии.

Как сообщает в воскресенье специальный корреспондент Trend, об этом заявил сегодня на 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Чтобы избежать дублирования, проверок и избыточных бюрократических процедур при прохождении границ, считаем целесообразным рассмотреть вопрос внедрения единой системы электронного сопровождения грузов. Для дальнейшего укрепления потенциала региона предлагаем начать совместную разработку комплексной стратегии развития транспортной системы Центральной Азии", - сказал он.

По словам президента, широкие возможности предоставляют активно формирующиеся сети приграничных промышленных хабов. В рамках их дальнейшего развития нужно сосредоточиться на запуске высокотехнологических проектов.

"И здесь перспективно видится взаимодействие в области добычи и переработки редкоземельных металлов. Наши государства обладают значительными, но пока недостаточно изученными запасами таких ресурсов. Можно было бы объединять усилия по привлечению в регион передовых технологий и внедрению инновационных решений. Казахстан предложил создать в Астане региональный исследовательский центр по редкоземельным металлам, который мог бы предоставлять инвесторам актуальную информацию о доступных месторождениях и технологиях их разработки", - сказал он.