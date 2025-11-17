Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. США

Заместитель госсекретаря США обсудит с руководством Армении "Маршрут Трампа"

США Материалы 17 ноября 2025 11:04 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Фархад Мамедов
Фархад Мамедов
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Заместитель госсекретаря США Элисон Хукер находится с официальным визитом в Армении.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на армянские СМИ, в ходе встреч с руководством Армении Э. Хукер обсудит «маршрут Трампа» и армяно-турецкие отношения.

Согласно информации, американский дипломат будет принят в Ереване премьер-министром Армении Николом Пашиняном, министром иностранных дел Араратом Мирзояном, секретарем Совета безопасности Арменом Григоряном и спецпредставителем по переговорам с Турцией Рубеном Рубиняном.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Лента

Лента новостей

Читать все новости