В Азербайджан экстрадировано лицо, находившееся в международном розыске

БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура Российской Федерации на основании ходатайства Генеральной прокуратуры нашей страны приняла решение об экстрадиции гражданина Азербайджанской Республики Акбера Тариэль оглу Халилова в соответствии с требованиями Конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 07.10.2002 года.

Об этом Trend сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

Отмечается, что по уголовному делу, находящемуся на предварительном следствии в Управлении полиции Гарадагского района города Баку, Акбер Халилов был объявлен в международный розыск в качестве подозреваемого, после того как было принято решение о его аресте в качестве подозреваемого, поскольку имелись обоснованные подозрения в совершении им повторного мошенничества в составе группы лиц, ранее вступивших в сговор, с использованием служебного положения.

Акбер Халилов был задержан на территории Российской Федерации и доставлен в Азербайджан в сопровождении спецконвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

