Токаев отметил рост транзитных перевозок из Центральной Азии через Казахстан

Казахстан Материалы 16 ноября 2025 11:04 (UTC +04:00)
Фото: Акорда

Эмин Алиев
ТАШКЕНТ/Trend/- Наблюдается рост железнодорожных транзитных перевозок из государств Центральной Азии через Казахстан.

Как сообщает в воскресенье специальный корреспондент Trend, об этом заявил сегодня на 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"За последние 15 лет Казахстан вложил свыше 35 миллиардов долларов в модернизацию транспортной инфраструктуры. Железнодорожный транзит грузов из государств Центральной Азии через Казахстан за последние три года вырос на 5 процентов, превысив 1,5 миллиона тонн, а транзит в обратном направлении увеличился на 18 процентов, достигнув примерно 40 миллионов тонн", - сказал Токаев.

По его словам, Казахстан неизменно привержен эффективному развитию транзитных маршрутов и укреплению региональных связей.

"Мы намерены и далее укреплять этот потенциал, в том числе и в интересах наших ближайших соседей по региону. С этой целью запущена вторая линия железной дороги Достык – Мойынты.Ведется строительство железнодорожных участков Дарбаза - Мактаарал. обводная железная дорога вокруг Алма-Аты, дорога по маршруту Бахты - Айагоз. В 2029 году планируется провести ремонт 11 тысяч километров железных дорог и 16 тысяч километров автомобильных дорог", - сказал Токаев.

Президент отметил, что планируется масштабная модернизация автомобильных пунктов пропусков в направлении России, Кыргызстана, Туркменистана. По его словам, все это позволит в разы увеличить пропускную способность транспортной инфраструктуры и, соответственно, нарастить объемы наших грузопотоков.

