Обнародовано число иностранцев, посетивших Азербайджан в январе-ноябре

БАКУ/Trend/ - В январе-ноябре текущего года в Азербайджан прибыло 2,364 миллиона иностранцев и лиц без гражданства из 189 стран мира, что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Согласно имеющейся информации, 24,2% прибывших составляли граждане Российской Федерации, 17,6% — Турции, 8,1% — Ирана, 6,4% — Индии, 4,3% — Грузии, 4,2% — Саудовской Аравии, 4,1% — Казахстана, 3,5% — Пакистана, 2,6% — Китая, 2,5% — Израиля, 2,4% — Узбекистана, 1,6% — Объединенных Арабских Эмиратов, 1,5% — Украины, 1,3% — Туркменистана, по 1,1% — Беларуси и Великобритании, 1,0% — Кувейта и 12,5% — других стран.

При этом 66,7% прибывших составили мужчины, 33,3% — женщины.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число прибывших из Израиля увеличилось в 2,3 раза, из Таджикистана — в 1,7 раза, из Иордании — на 49,6%, из Китая — на 43,1%, из Узбекистана — на 38,6%, из Кыргызстана — на 34,9%, из Японии — на 26,4%, из Казахстана — на 20,3%, из Пакистана — на 12,5%, из Италии — на 11,4%, и из Германии — на 10,3%.

По сравнению с январем-ноябрем 2024 года число прибывших из стран-членов Европейского союза увеличилось на 4,7% до 111 тысяч человек, число прибывших из стран Персидского залива уменьшилось на 2,8% до 380,8 тысяч человек, число прибывших из стран СНГ уменьшилось на 7,8% до 804,5 тысяч человек, а число прибывших из других стран увеличилось на 2,5% до 1 067,7 тысяч человек. Из общего числа иностранцев и лиц без гражданства, прибывших в Азербайджан 76%, использовали воздушный транспорт, 22,7% — железнодорожный и автомобильный транспорт, и 1,3% — морской транспорт.

По сравнению с январем-ноябрем 2024 года общее число граждан Азербайджанской Республики, выезжающих за границу, сократилось на 2,6% и составило 1 миллион 947 тысяч человек. Число граждан Азербайджанской Республики, выезжающих в Грузию, увеличилось на 20,5 процента, число выезжающих в Иран — на 6,8%, число выезжающих в Российскую Федерацию сократилось на 31,8%, а число выезжающих в Турцию — на 2%. В Турцию выехали 41,6% граждан Азербайджанской Республики, 14,4% — в Российскую Федерацию, 10,8% — в Грузию, 9,5% — в Иран и 23,7% — в другие страны. Мужчины составляли 63,6% выезжающих, а женщины 36,4%.

В январе-ноябре 2025 года 69,9% граждан Азербайджанской Республики, путешествующих за границу, использовали воздушный транспорт, 28,2% — железнодорожный и автомобильный транспорт, а 1,9% — морской транспорт.

