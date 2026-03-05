Маэстро из Азербайджана с успехом выступил в Грузии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Тбилисского государственного театра оперы и балета имени Закария Палиашвили состоялась премьера оперы "Паяцы" под управлением народного артиста Азербайджана, дирижёра Фахраддина Керимова. Он был приглашён дирекцией театра для работы над новой постановкой. Об этом сообщил Trend Life сам музыкант.

Опера "Паяцы" Руджеро Леонкавалло - одно из самых известных произведений итальянского веризма, требующее от исполнителей высокой вокальной и актёрской выразительности. Премьерный показ в Тбилиси стал заметным событием в культурной жизни города и привлёк внимание представителей общественности и творческой интеллигенции.

На премьере присутствовали министр культуры Грузии и другие официальные лица, что подчеркнуло высокий статус мероприятия и его значение для культурной жизни страны.

Спектакль был тепло встречен грузинской публикой. Зрители высоко оценили как постановку, так и мастерство оркестра и солистов театра. Сотрудничество коллектива театра и азербайджанского маэстро позволило создать яркую и эмоционально насыщенную интерпретацию классического произведения.

Участие Фахраддина Керимова в постановке стало ещё одним подтверждением его активной международной концертной деятельности и творческих связей с ведущими музыкальными театрами региона. Дирижёр регулярно выступает на зарубежных сценах, представляя азербайджанскую исполнительскую школу и способствуя развитию культурного сотрудничества между странами.

