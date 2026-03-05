Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Узбекистана позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Политика Материалы 5 марта 2026 21:10 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - 5 марта Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, Шавкат Мирзиёев решительно осудил атаки Ирана против Азербайджана с использованием беспилотных летательных аппаратов, выразил полную поддержку Узбекистана Азербайджану, подчеркнул, что его страна всегда находится рядом с Азербайджаном.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил Президента Узбекистана за телефонный звонок и проявленную поддержку.

Глава нашего государства проинформировал о произошедшем инциденте, отметил, что в настоящее время ситуация находится под полным контролем.

В ходе телефонного разговора были обсуждены перспективы дальнейшего развития дружественных, братских и союзнических отношений между Азербайджаном и Узбекистаном.

Главы государств еще раз подтвердили, что Азербайджан и Узбекистан и впредь будут постоянно поддерживать друг друга.

