Президент Узбекистана позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - 5 марта Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, Шавкат Мирзиёев решительно осудил атаки Ирана против Азербайджана с использованием беспилотных летательных аппаратов, выразил полную поддержку Узбекистана Азербайджану, подчеркнул, что его страна всегда находится рядом с Азербайджаном.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил Президента Узбекистана за телефонный звонок и проявленную поддержку.

Глава нашего государства проинформировал о произошедшем инциденте, отметил, что в настоящее время ситуация находится под полным контролем.

В ходе телефонного разговора были обсуждены перспективы дальнейшего развития дружественных, братских и союзнических отношений между Азербайджаном и Узбекистаном.

Главы государств еще раз подтвердили, что Азербайджан и Узбекистан и впредь будут постоянно поддерживать друг друга.