Открытая платформа в Баку. Гюнель Анаргызы о формировании позиции автора (ФОТО)

Культура Материалы 5 марта 2026 21:00 (UTC +04:00)
Открытая платформа в Баку. Гюнель Анаргызы о формировании позиции автора (ФОТО)
Фото: Управление Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер"

Динара Захрабекова
БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском доме фотографии состоялась очередная встреча в рамках проекта "İçəri SÖZ", посвященная современным направлениям литературной мысли. Мероприятие было организовано при поддержке Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", сообщает Trend Life.

Гостем встречи стала писательница, директор Бакинского книжного центра Гюнель Анаргызы. В ходе мероприятия автор представила на обсуждение отрывки из своих произведений - "Sərhədsiz səma" и "Yox, yəni hə", делясь с членами книжного клуба "@ClubEnso" и другими любителями литературы своими мыслями о внутренней динамике образов, психологии сомнений и формировании позиции автора.

Проект "İçəri SÖZ" объединяет литературу, творчество и культурный диалог в уникальной исторической среде "Ичеришехер", выступая в роли открытой платформы для обсуждения различных направлений в искусстве и литературе.

