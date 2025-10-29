В Шеки состоялось первое заседание Рабочей группы ОЭС по Шелковому пути

БАКУ/Trend/ - 29 октября в Шеки началось первое заседание Рабочей группы стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) по Шелковому пути, организованное Государственным агентством по туризму.

Как сообщает Trend, информацию об этом распространило Агентство по туризму.

Отмечено, что на мероприятии обсуждались перспективы сотрудничества в сфере туризма по Шелковому пути с участием экспертов из стран-членов организации, в том числе представителей государственных органов, а также были проведены презентации по теме наследия Шелкового пути в Азербайджане и других странах-членах.

В повестку дня мероприятия вошли вопросы, связанные с деятельностью и целями рабочей группы, использованием туристического потенциала исторического Шелкового пути, программой обмена молодёжью и студентами в рамках инициативы «Шёлковый путь», созданием совместных туристических пакетов между странами-членами, совместными инициативами по брендингу и продвижению, а также организацией онлайн-платформы и ежегодного форума ОИС по Шелковому пути, сохранением наследия Шелкового пути в странах-членах, значение этого наследия для устойчивого развития туризма и другие вопросы.

На встрече были представлены концепция развития туризма по Шелковому пути в Азербайджане, гастрономические предложения по Шелковому пути в Азербайджане, а также мероприятия, предусмотренные Меморандумом о взаимопонимании в сфере туризма по Шелковому пути, подписанным между Азербайджаном и Узбекистаном в апреле текущего года.

Следует отметить, что Рабочая группа Организации экономического сотрудничества по Шелковому пути была создана в рамках заседания Комитета по туризму Организации экономического сотрудничества, состоявшегося в Тегеране (Исламская Республика Иран) 24–27 февраля 2025 года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!