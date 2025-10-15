В Азербайджане будет создан Центр китайской медицины

БАКУ/Trend/ - В рамках Всемирной выставки UNCE в Азербайджане планируется создание Торгового центра медицинских технологий «Azerbaijan Fair Story», Центра искусственного интеллекта, Центра инноваций и традиционной китайской медицины, а также Центра долголетия, биотехнологий, борьбы со старением и инновационного образования.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель Китайской ассоциации здравоохранения и медицинского туризма Цзя Сяо Фан (Jia Xiao Fang) в своем выступлении на II Конференции по оздоровительному туризму Азербайджана.

Он отметил, что этот проект определит будущее региона и станет первым в своем роде центром традиционной китайской медицины:

«Традиционная китайская медицина имеет более чем 5000-летнюю историю, но до сих пор ни на азербайджанском рынке, ни в Кавказском регионе нет ни одного профессионального медицинского центра в этой области. Проект обладает значительным инвестиционным потенциалом в сферах здравоохранения, профилактики, укрепления иммунитета, лечения и реабилитации».

