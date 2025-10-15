Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
В Баку проходит II Конференция по оздоровительному туризму Азербайджана

Туризм Материалы 15 октября 2025 11:15 (UTC +04:00)
Фирая Нуризаде
БАКУ/Trend/ - 15 октября в Баку проходит II Конференция по оздоровительному туризму Азербайджана, организованная Государственным агентством по туризму.

Как сообщает Trend, цель конференции — объединить специалистов и поставщиков услуг в сфере оздоровительного туризма, содействовать установлению более крепких связей, формированию эффективного партнерства и исследованию новых возможностей в сфере оздоровительного и медицинского туризма в Азербайджане.

В рамках мероприятия пройдут панельные дискуссии на темы «Благополучие» и «Медицинский туризм», а также выставка с участием ведущих компаний отрасли.

Новость обновляется

