БАКУ/Trend/ - 15 октября в Баку проходит II Конференция по оздоровительному туризму Азербайджана, организованная Государственным агентством по туризму.

Как сообщает Trend, цель конференции — объединить специалистов и поставщиков услуг в сфере оздоровительного туризма, содействовать установлению более крепких связей, формированию эффективного партнерства и исследованию новых возможностей в сфере оздоровительного и медицинского туризма в Азербайджане.

В рамках мероприятия пройдут панельные дискуссии на темы «Благополучие» и «Медицинский туризм», а также выставка с участием ведущих компаний отрасли.

