Президент Ильхам Алиев: Отрадно, что значение выставки Rebuild Karabakh с каждым годом возрастает

БАКУ /Trend/ - Отрадно, что значение выставки Rebuild Karabakh для местных и международных участников с каждым годом возрастает.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Ильхама Алиева к участникам 5-й Азербайджанской международной выставки «Реконструкция, восстановление и развитие Карабаха» – Rebuild Karabakh.

«На выставке демонстрируются образцы современных технологий и передовых инновационных решений, обсуждаются совместные проекты и возможности партнерства, создаются новые перспективы, направленные на социально-экономическое развитие региона. Проводимое уже в пятый раз это мероприятие не только демонстрирует миру достижения Азербайджана, но и еще больше укрепляет позиции нашей страны как глобального центра инвестиций, технологий и инноваций», - подчеркивается в обращении главы государства.