До конца года радиологические службы будут реорганизованы еще в 4 медучреждениях - TƏBİB (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - До конца 2025 года запланирована реорганизация радиологических служб еще в 4 подведомственных TƏBİB медицинских учреждениях.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщила руководитель департамента по связям с общественностью и коммуникациям TƏBIB Замира Адилова.

По ее словам, за последние пять лет в медицинских учреждениях, подведомственных TƏBIB, была проведена масштабная работа по реорганизации радиологических служб.

"В рамках этих мероприятий в качестве основных целей определены модернизация существующей инфраструктуры, внедрение передовых медицинских технологий и повышение доступа населения к диагностическим услугам. В настоящее время в подведомственных TƏBİB медучреждениях имеется в общей сложности 25 магнитно-резонансных томографов (МРТ), 44 компьютерных томографа (КТ)", - сказала она.

Адилова отметила, что за последние 5 лет в 10 медицинских учреждениях города Баку было установлено современное оборудование: "Так, в государственных медицинских учреждениях, расположенных в столице, введены в эксплуатацию 7 единиц МРТ и 9 единиц КТ. Кроме того, в 13 медицинских учреждениях по регионам проведена модернизация радиологических служб, в этих учреждениях установлено 7 единиц МРТ и 9 единиц КТ".

Она подчеркнула, что этот шаг значительно улучшил доступ к высокоточным диагностическим услугам для населения, проживающего в регионах. "Тем самым значительно расширился охват радиологических услуг, увеличился доступ населения к этим услугам, повысилась эффективность диагностических процессов и обеспечено соответствие предоставляемых медицинских услуг международным стандартам. Кроме того, в соответствии с долгосрочным планом развития, до конца 2025 года предусмотрена реорганизация радиологических служб еще в 4 подведомственных TƏBİB медицинских учреждениях", - отметила Адилова.

