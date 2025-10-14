Kapital Bank объявил финансовые результаты за третий квартал 2025 года

Первый банк страны – Kapital Bank объявил финансовые итоги за третий квартал 2025 года. По состоянию на 1 октября 2025 года, активы банка составили 12,06 млрд манатов, а объем выданных клиентам кредитов достиг 5,43 млрд манатов.

Согласно результатам на 1 октября 2025 года, объем клиентских депозитов в банке составил 8,67 млрд манатов. Совокупный капитал банка после удержаний достиг 1,09 млрд манатов, а объем обыкновенных и привилегированных акций – 265 млн манатов. Чистая прибыль Kapital Bank за отчетный период составила 229 млн манатов.

Отметим, что Kapital Bank обладает кредитными рейтингами международных агентств «Moody’s» и «Standard & Poor’s», которые входят в число самых высоких рейтингов среди банковского сектора страны.

Kapital Bank – первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и обладает крупнейшей сетью обслуживания в Азербайджане: 119 филиал и 52 отделения по всей стране. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для оформления заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk. Для заказа карты Birbank: https://kbl.az/prcrc.