Устойчивое развитие невозможно без качественного образования - Владанка Андреева

БАКУ/Trend/ - Устойчивое развитие невозможно без качественного образования.

Как сообщает Trend, об этом сказала резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева на церемонии открытия 7-го Диалога по целям устойчивого развития (ЦУР) на тему «Инвестиции в образование для устойчивого развития Азербайджана».

По её словам, следующий этап программы «Инвестиции в образование для устойчивого развития Азербайджана» охватит 2026–2030 годы: «Одним из основных направлений этой программы станет образование».

В.Андреева подчеркнула, что образование является не только отдельной целью, но и движущей силой развития:

"Мы должны обучать людей справляться с трудностями, обладая знаниями и навыками. Устойчивое развитие невозможно без качественного образования. Сегодня 7-й Диалог по ЦУР посвящён именно этой теме. Он совпадает с 80-летием ООН. Наша миссия остается неизменной - способствовать миру и партнёрству для всех. Диалоги по ЦУР укрепляют дух сотрудничества и создают платформу для обмена идеями. Они и впредь будут служить надёжным источником знаний и взаимодействия".

