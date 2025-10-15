Крайне важно открывать новые возможности для братских стран в рамках ТЮРКПА — Рамиль Гасан

БАКУ/ Trend/ - Наш моральный долг — делать всё возможное для развития ТЮРКПА, которая является парламентским продолжением исторической миссии, реализуемой лидерами тюркских государств.

Как сообщает Trend, Рамиль Гасан заявил об этом в своем выступлении на официальной церемонии передачи полномочий Генерального секретаря ТЮРКПА.

Он подчеркнул важность создания новых возможностей для братских стран в рамках Ассамблеи:

«Главы государств приложили огромные усилия для крепления братства. ОТГ — это уже не региональный, а глобальный игрок».

